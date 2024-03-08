秘密佗第4胎 Gal突然報喜誕B女 追仔失敗

以色列女星「神奇女俠」Gal Gadot前日突然於社交網站宣布誕下第4胎，原來她一直對懷孕保密，令網友大感意外！而先前生3個都是囡囡的她，再追一個，結果還是一樣！

飾演DC超級英雄「神奇女俠」的Gal，雖然經歷華納電影公司高層變動，恐怕未能繼續留在DC電影宇宙，不過她事業失意，家庭得意，她趁保持低調的一段日子，與以色列地產商兼電影監製老公Jaron Varsano成功造人，誕下第4胎！

今年38歲的Gal，前日於社交網站上載她在醫院床上抱住新生嬰兒的合照，留言透露女兒名字是「Ori」：「我個寶貝女，歡迎你。個大肚過程唔容易，但我哋捱過咗。你畀到我哋人生好多光芒，就好似你個名『Ori』一樣，意思係希伯來文嘅『我嘅光芒』。我哋心入面充滿感恩。歡迎嚟到女仔之家。爹哋都幾型㗎。」

掀起罵戰 網友對Gal的突發消息感到意外，紛紛留言恭喜她。但由於早前以巴衝突時Gal公開支持祖國以色列，本來是宣布生B喜事的留言區，充滿各種力挺巴勒斯坦哈馬斯組織的聲音，引發激烈罵戰！

似乎Gal與生兒子無緣，她與老公2008年結婚，生下3胎都是女兒，分別是12歲的Alma、6歲的Maya與2歲的Daniella，不過一家仍然樂也融融，如今再添一女Ori。