暢所欲玄：龍年坐向飛星風水（上）

龍年進入九運，九運離卦為中虛之卦，現在5G與AI為大家服務，似是一個虛無縹緲的科技。風水在很多人心目中，也是虛無縹緲的，而風水不但在九運，一至九運都是為大家服務。

八運大金龍向東北大旺，西南之向為大差，九紫喜慶星飛入西南，向西南的朋友苦了二十多年，九運開始慢慢向好了，今年可以在西南方放六個金元寶加水來催財。而向東北大金龍完結了，雖然二十年大運走完，但今年六白武曲星飛到，運程還在，同樣可以用六個金元寶加水作催財之用。

九運的大金龍轉移向正北，大窗向北，於冬天季節，北風寒冷好易病，賺了錢財送醫生嗎？幸好的是，香港在中國東南方，整個冬季只是半個月而已，而且香港最凍的天氣也是有限，向北的大窗可以安心居住，不但發財而且有利健康。今年八白財星，雖說剛剛完結，但還是下元的八白吉星，其氣不衰。

千金難買向南樓，冬暖夏涼，這是北半球與太陽的運轉關係。奈何現在是下元九運，向南樓失去時機，運難行，行運的是向北。今年七赤星到，可把一個金元寶六個銅錢放於水內化解。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅