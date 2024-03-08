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鄭裕玲洪嘉豪互窒講環保
鄭裕玲與洪嘉豪為「地球一小時」擔任活動大使，鄭裕玲表示假如有一小時不用工作，會放下手機及電腦，看書及聽音樂，讓自己的心靈放鬆。洪嘉豪則表示會到海邊吹海風，跟朋友談天說地，舒服又減壓。合作旅遊節目而變老友的二人在互動環節時，不時互窒，相當搞笑。
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