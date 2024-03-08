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伍倩彤黑絲展現性感
藝人伍倩彤、麥惠琪及胡敏芝等昨日在無綫節目《不正常愛情研究所》示範「何為性感」，可惜擺甫士搞笑有餘，性感不足。胡敏芝的低首含情樣似模仿電影《喜劇之王》中的張栢芝。而黑絲上陣的伍倩彤指「Sexy」是一種感覺︰「唔係露晒出嚟就叫Sexy，多啲展現喺成熟女性身上，廿歲妹妹未必有呢種韻味。」
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