內地歌后那英去年因陷入「好聲音風波」而一直神隱，演唱會等公開活動亦被叫停，鮮少出現幕前，之後便傳出她被封殺。沒露面近8個月後，那英終於蒲頭，有網民晒出與她的合照，見她穿着白衫搭配黑外套，雖然素顏上陣，但面色紅潤。不過似乎受到風波影響，明顯比之前消瘦，瘦出瓜子臉。