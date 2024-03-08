3月8日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月08日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
那英神隱多月終見人
內地歌后那英去年因陷入「好聲音風波」而一直神隱，演唱會等公開活動亦被叫停，鮮少出現幕前，之後便傳出她被封殺。沒露面近8個月後，那英終於蒲頭，有網民晒出與她的合照，見她穿着白衫搭配黑外套，雖然素顏上陣，但面色紅潤。不過似乎受到風波影響，明顯比之前消瘦，瘦出瓜子臉。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240308-0308_00282_065/那英神隱多月終見人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc