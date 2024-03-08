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李思林籌備李玟紀念騷
樂壇天后李玟去年逝世，其家人逐步走出陰霾，二姊李思林本月初生日，原不想慶祝，但一班好友想藉生日會食開年飯，順道陪伴李媽媽食飯唱K添熱鬧。李媽媽消瘦了點但相當精神，亦有高歌一曲。李思林指今年是李玟出道30周年，正籌備到台灣及漢武舉行歌迷活動。
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