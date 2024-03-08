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林靜莉禾稈冚珍珠
林靜莉獲讚身材好。
前香港小姐季軍鍾慧冰，除了主持ViuTV節目外，她與女兒林靜莉參加戀愛真人騷《阿女又戀嚟》，令女兒投身幕前成功為人認識。林靜莉日前突然大解放，透過社交平台派福利，分享一件頭泳衣照，有前有後，大騷驕人上圍及白滑美背，十分養眼，網民激讚：「禾稈冚珍珠」、「真係不得了」。
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