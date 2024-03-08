開工前未見過 鄧麗欣劉以豪一秒入戲 顯默契

女星鄧麗欣（Stephy）在新片《白晝如焚》中，與台灣男星劉以豪要挑戰多重懸疑劇情，亦要突破愛情片框架，相當大挑戰，Stephy認為電影是淒美的輪迴故事：「就好似我哋演員每次演戲都經歷一段生命，感受過好多人生。好似我個角色放唔低執着同壓抑嘅話，佢同樣係帶住怨恨循環不息，走唔出呢個輪迴。」劉以豪則表示：「我們好像一隻雞蛋這麼純粹的東西，它卻很脆弱，被丟到一個大火堆當中。」

挑戰懸疑劇情

Stephy和劉以豪在片中帶觀眾走入引人入勝的懸疑世界，他們需要展現出極高強度的默契，但劉以豪透露原來二人在片場開工前未曾碰面，首日拍攝才是第一日見面，但就要火速交流，即時投入拍攝狀態：「開拍前未有機會和Stephy認識和碰面，我只有在自己的部分準備，在狀態上作好準備，投入角色真實的情感。」Stephy亦表示：「拍攝時放低自己嘅心情，融入呢個角色去相信佢哋所擁有嘅嘢，希望大家睇到我哋真實又有靈魂嘅一面。」