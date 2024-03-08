中娛星動：肖戰狂擸20個代言 封最具商業價值小生

有斷層頂流之稱的內地小生肖戰被選為內娛最具商業價值男星，兩年間拿下20多個代言，影響力加上粉絲購買力，可謂實至名歸，而近年火速上位的男星成毅及檀健次只能屈居其後。

近日有內地影視平台發布了2023年度商業熱度TOP 10男星，冠軍由肖戰摘下，他之前憑3,200萬港元的代言身價，撼贏一線花旦楊冪的1,800萬港元代言費，成為最高身價的內地藝人，簡直是斷層第一，故今次商業熱度再次登頂，可謂毫無懸念。

肖戰自劇集《陳情令》爆紅，之後作品不斷，去年有三部劇集播出，包括《夢中的那片海》、《玉骨遙》及《驕陽伴我》，曝光率極高，他近兩年共拿下20多個代言，平均每個月都會官宣一至兩個品牌，由於他在全球擁有大量粉絲，其粉絲的購買力驚人，令他穩坐帶貨王首位。

成毅屈居第二 至於第二名及第三名分別是近年神速上位的成毅與檀健次。成毅被封為新一代古裝男神，繼前年與女星楊紫合演的《沉香如屑》而人氣急升，去年主演的爆款劇《蓮花樓》更令他成功躋身頂流行列，而成毅的粉絲層面廣泛，男女通殺兼覆蓋不同年齡，帶挈其代言商業價值節節上升，由去年暑假至今已拿下多個國際知名品牌代言。

檀健次則憑去年的劇集《長相思》而走紅，劇集播出期間霸屏各大榜單，風頭一時無兩，粉絲量隨之暴風式上漲，跟他有關的話題幾乎都會登網上熱搜，令品牌看到其商業潛力，自去年8月劇集開播後，他至今已接到十多個代言。而排名第四至十位的依次為龔俊、李現、易烊千璽、王一博、王鶴棣、張藝興及鄧為，全都是近年的流量小鮮肉。