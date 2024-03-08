「滄桑手」出賣年齡 薛凱琪轉Sell「內」在美

被指擁有一張「不老臉」的薛凱琪，最近在內衣廣告中大晒女人味，性感迷人，惟日前在歐洲被野生捕獲，雙手的狀態引起網民注意，更被指出賣年齡。

歌手薛凱琪（Fiona）近年主力在內地發展，成績有目共睹，其年齡與外貌一直成為討論熱話，事關42歲的她擁有一張不老的臉，長期「凍齡」，更被封「香港最後一個少女」，由於顏值不斷進化提升，尤其是其V面與高挺鼻樑，令不少女生羨慕。在內地人氣高企的她，最近獲邀拍攝內衣廣告，穿上粉色Bra長髮飄逸，展現自信性感，散發濃濃女人味。

流利英語讀Fans信 早前Fiona遠赴意大利出席米蘭時裝周，有網民在當地街頭野生捕獲她，並圍着她聊天及索取簽名。由短片所見，她以英語讀出忠實Fans送的感謝信，一口流利英語配上動聽口音，獲網民讚多才多藝。

她的一身優雅打扮亦是討論熱點，早前網上流傳多張她的「生圖」，被指顏值有落差，今次她終一雪前恥，鏡頭下漂亮迷人，但有網民指出她雙手的皮膚質素帶點滄桑，不再是「少女手」，有明顯歲月痕迹，慨嘆她被雙手出賣真實年齡。