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羅天宇爆粗助入戲
出名斯文的羅天宇，豁出去演活熱血導演。
藝人羅天宇在無綫劇集《婚後事》一洗斯文形象，演活粗魯熱血導演，獲網民大讚演技愈來愈自然。為助出名怕醜的他入戲，劇組要求他不斷爆粗釋放自己，他笑說：「監製覺得我平時講嘢太斯文，角色要粗魯兼講嘢大聲，仲要有自信。為咗幫我進入角色，監製每次試戲，都叫我將對白加啲粗俗嘅助語詞落去，再望住鏡頭係咁讀。」
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