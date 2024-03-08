娛樂

何泳芍水中舞撞玻璃

何泳芍在水中呈現美人魚起舞的美態。 何泳芍在水中呈現美人魚起舞的美態。
何泳芍在水中呈現美人魚起舞的美態。
藝人何泳芍近日為美人魚館進行啟動禮，化身美人魚在水中暢泳、旋轉及翻動身體，怎料表演期間意外撞玻璃，笑言因玻璃太透明。她指美人魚館早前試業時，被網民誤會是海鮮酒家，相當搞笑！
她受訪時表示，「美人魚水中舞」是近年新興的水中運動，配合美人魚泳術及舞蹈元素，加上水底音樂，猶如化身美人魚載歌載舞。
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