呻老婆貪靚食得少 陳家樂陪產檢爆喊

男星陳家樂的太太連詩雅現正懷孕5個月，家樂堪稱緊張爸爸，每次陪產檢都激動爆喊，被醫生取笑「好喊得」。他又投訴太太吃得少，要求大家幫忙監視她。

陳家樂、周家怡、恬妞、許靖韻及艾妮等，前晚在尖沙咀出席英皇電影《出租家人》首映，英皇集團主席楊受成與太太亦有現身支持。準爸爸家樂被問到是否一索得男？他笑笑口說：「唔講住，我哋冇講畀屋企人知，想神秘啲，不過應該守唔到去7、8個月大。」他又透露稍後會照結構，希望胎兒健健康康，又大爆太太十分緊張，買了心跳機每日聽胎兒心跳。

被醫生取笑 連詩雅日前踢爆家樂陪她產檢時激動到喊，家樂笑說：「產檢係開心嘅，醫生話每個爸爸都會喊一次，睇你喊幾次，點知我3次都喊，佢仲話我好喊得！之前驗咗血報告知道男定女，已經好開心，但未諗入唔入產房，我想入去拍片，唔知陳太想唔想我拍，未經歷過，我驚會措手不及，到時或者擺腳架。」預產期是7月，他屆時可能要離港工作，故已請定陪月，問到喜歡仔定女？他說：「仔女都鍾意，都可以陪我睇波，不過仔女嘅教導方式唔同。」

家樂又投訴太太為保持身形而吃得太少，他沒好氣說：「叫佢食多啲嘢，佢話太肥上鏡唔靚，又話好腫，我話你大肚冇人會怪你，如果大家見到陳太，唔該幫手叫佢食多啲嘢，佢真係好瘦。」問周家怡會否跟家樂的BB上契？她說：「要睇緣分，我有6個契仔契女。（生番個？）唔使喇！但世事真係唔知，如果依家生就係聖母。」