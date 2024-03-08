張學友抱恙 3場上海個唱告吹

張學友

歌神張學友自去年開始舉行巡迴演唱會，最近開到上海站，但昨日大會突然發出通知，指學友因身體抱恙，將取消自今日起連續3場的演唱會，歌迷聞言大感驚愕，並叮囑偶像好好休息，祝願他早日康復。

現年62歲的歌神張學友自去年6月開始舉行《張學友60+巡迴演唱會》，先後於澳門、新加坡、馬來西亞、香港及內地等開騷。然而，去年8月學友在馬來西亞進行個唱途中，因耳水不平衡而暈眩跌倒，令歌迷大為擔心。幸好學友並無大礙，之後如常演出，至今更是唱了逾100場。

今年2月23日起上海站開鑼，學友原定演出15場，怎料昨日有關方面發出通知，指學友因身體不適，將取消原定於3月8、9及10日的場次，聲明寫：「張學友先生因身體不適，就診後應醫囑需要進行靜養。考慮到藝人身體狀況及公眾安全的前提，為保障演出整體的高水準呈現，現遺憾通知大家，原計劃於2024年3月8日、9日、10日在上海東方體育中心舉辦的三場“張學友60+巡迴演唱會”取消。由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意。相關的票務解決方案將在充分徵求各方意見後，於2024年3月10日22點前公布，再次感謝各位觀眾的理解與諒解。」

粉絲搶票難嗌唔抵 而學友方面對於取消演唱會回應道：「謝謝關心，張生在休息。」網民對學友的健康表示擔心，紛紛留言祝他早日康復，認為身體最重要。但亦有網民表示自己好不容易才搶到門票，故希望演唱會能延期，而不是直接取消。根據原定安排，學友將於本月15日再度於上海開騷。