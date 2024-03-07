戀李宰旭引爆怒火 粉絲租車巡遊斥背叛 Karina跪低寫信道歉

韓國人氣女團aespa成員Karina與韓劇《還魂》男星李宰旭，上月底承認交往一個月，觸動部分aespa粉絲神經，有粉絲團聲言會罷買專輯及演唱會門票，Karina前日急急寫信道歉，承諾不再令大家傷心。

作為aespa主將的Karina，上月27日被爆今年1月為國際品牌出席米蘭時裝騷時對李宰旭一見鍾情，返韓後開始約會，雙方事務所大方認愛，指兩人正在互相了解階段，未料Karina公開戀情後，除了令SM事務所股價下跌，亦惹怒大批粉絲。

威脅罷買專輯 有海外粉絲團出動多部貨車在事務所大樓外示威，車上的螢幕有「比起對不起粉絲，你更對不起努力了7年的自己！是你自己毀了自己的前途，你的所有努力會被戀愛這一件事完全否定，你覺得滿足嗎？」、「粉絲給你的愛還不夠嗎？你為甚麼選擇背叛你的粉絲？請親自道歉，否則你會看到專輯銷量下跌和空無一人的演唱會場地」等字句，非常誇張！

Karina前晚終難頂壓力，在社交網上載親筆道歉信，寫道：「因為嚇到大家而覺得抱歉，MY（aespa官方粉絲名）也應該受到很大打擊，所以我也很小心翼翼，一直支持我的MY到底有多失望，回想我們說過的話時會有多傷心，我非常清楚，我知道這是甚麼心情，所以覺得更抱歉。」她強調一直以來都是真心對待粉絲，每位粉絲對她來說都非常珍貴，承諾今後不再令大家失望：「我會讓大家看到努力活動的樣子，請大家多多關注，對不起，非常多謝大家。」