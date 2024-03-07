暢所欲玄：名字對人的命運影響有多大？

中國傳統文化博大精深，其中文字具有極強的靈動力。文字是古人智慧的結晶，而姓名更是對於文字的一種蛻變、昇華與整合，將文字中的靈動力凝結到人的生活中，讓每一聲稱呼都變為所想的願望，也是祖先、長輩對後輩的祝福與期望，所以在文字成為人的姓名或稱呼時，常常是寄託着父母、親人或自身的一個信念或願望。

俗語有云：「不怕生錯命，就怕改錯名。」姓名蘊含了一個人的人生密碼，姓名的筆劃、音韻、奇偶組合，決定着一個人的精神、運勢、福禍吉凶，乃至於一生的命運。

好的名字，即符合命理又能增運旺運，那將是如虎添翼，如同風水增運的道理一樣，反之差的名字，則會使本來不順的人生，有更多煩惱和苦悶，對人生的減分也不容忽視。

多數人認為，姓名只不過是由兩三個漢字組合起來，不過是一個稱呼；多數人對名字都抱着一種無所謂的態度，認為名字只要順耳好聽，怎麼起都行，這種想法是有不夠周全之處。

名字除了好聽、易記、富有美好寓意之外，更重要是與使用者的先天命理，及其親屬的名字之間，通過個人姓名學吉祥數理與音韻配置，達到陰陽五行調和及平衡關係，才有助使用者的後天運得以提升！

玄學名師黃楚淇