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許廷鏗溫泉晒麒麟臂
歌手許廷鏗（Alfred）日前在社交網分享早前到日本浸溫泉的照片，泡在溫泉中的他赤裸上半身、露出麒麟臂，而且「兩點」不露，有網民留言叫他推出寫真，Alfred即時拒絕：「不了。」相當守身如玉。
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