娛樂

施匡翹挑戰懸疑微電影
歌手施匡翹日前以表演兼抽獎嘉賓身份出席春茗晚宴，首度公開獻唱微電影《錄音魔》主題曲《Girls Talk》，對於商演機會不絕，她開心謂：「完全估唔到，希望接到愈來愈多工作啦！」又指在微電影中有幸跟欣賞的歌手陳詠桐合唱，還趁機做宣傳，指首次參演懸疑微電影，是她用心拍攝之作。
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