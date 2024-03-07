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張慧雯再捱3年 做執業律師
前華姐張慧雯早前重投校園修讀法律學士學位課程，經過數年努力，她最終以二級榮譽優異成績戴上四方帽畢業。講到讀大學的心路歷程，她坦言修讀法律相當辛苦，現雖畢業，但學習還未完結，要正式成為律師，還要接受不少挑戰和試煉，包括一年的律師執業資格課程，加上兩年實習，才能夢想成真，成為執業律師。
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