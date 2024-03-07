衛詩雅DJ癮起想轉行？

女星衛詩雅成為電台全新節目「新手DJ大鳴聲」的首位嘉賓，體驗做新手DJ的她，獲節目監製范振鋒及台長程凱欣指導。雖正式開咪錄音時依然有點緊張，但她勝在做足功課，除一早選定8首播放歌曲外，每首歌又寫好講稿，結果一小時節目順利完成，更激發她的DJ癮，即問台長翌日可否正式上班。