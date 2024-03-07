宋宛穎開工乘機身體檢查 何沛珈陳楨怡 考膽量要人推

藝人何沛珈、陳楨怡、宋宛穎、江美儀、林正峰與《中年好聲音2》學員等昨日在電視城出席無綫「新一季，綜藝魂，嚟料！」記者會，介紹新節目包括《玩盡澳門無限Fun》、《吃貨橫掃深圳》、《Mayanne小喇叭》、《一個好人》、《早D知早D醫》、《芷珊約您》、《福祿壽訓練學院》及《中年好聲音2登峯之戰》等。何沛珈、陳楨怡及林正峰到澳門拍攝，林正峰被取笑挑戰爬樓高88層的高塔後，到現在還面青青，他指爬了兩個鐘，笑言感到後悔。何沛珈和陳楨怡則挑戰Skyjump（高飛跳），何沛珈說：「我同楨怡都唔敢跳，都係要叫工作人員推我哋落去。」

江美儀執垃圾屋 另外，何沛珈與宋宛穎一起主持《早D知早D醫》，二人指可趁機檢查乳癌、認知障礙症等疾病。正修讀醫療科學碩士的宋宛穎更能學以致用，預計7月畢業，考慮會再讀博士，笑言將來可能有機會以博士身份擔任嘉賓。問到現在讀書可有惹狂蜂浪蝶？她笑說：「咁又冇，返學通常戴住口罩好低調，同學都唔認得我。」

而江美儀則主持節目《一個好人》，在節目中要身體力行做義工清理垃圾屋，最怕有老鼠。久未拍劇的她被問到何時再開劇？她笑說：「未知，等公司安排，可能覺得我唔拍劇，都可以做一個好嘅主持。」視后級的她被問到是否太揀擇？她說：「冇人搵我，我一向都唔揀擇，畀咩我就拍咩。」