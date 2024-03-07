中娛星動：賈靜雯老公捲毆鬥 血染K場

台灣金馬獎影后賈靜雯老公修杰楷昨日捲入台北K場毆鬥事件。修杰楷與藝人王柏傑消遣時，同行友人疑與場內人士發生口角，修杰楷勸架時與對方發生肢體衝突，以致眼角受傷，事後雙方均被帶返執法部門進行調查。

昨日凌晨，修杰楷、王柏傑與友人在包廂歡唱，其中一名林姓友人搭電梯時與場內人士碰撞發生口角，事後對方衝入修杰楷等人的包廂尋仇，修與王兩人在勸架時與對方發生肢體衝突。據了解，警方於凌晨4點左右接獲報案，指稱共有5名涉嫌毆鬥的民眾，而雙方被帶回派出所偵訊後均不提告，但因違反《社會秩序維護法》而被移送法辦。有指該林姓友人是已故藝人黃鴻升（小鬼）的妹夫Sam。

形容事件「莫名其妙」 清晨7點左右，二人離開執法部門，修杰楷說：「因為朋友莫名其妙被毆打，所以陪同到警局作筆錄。」進一步詢問他的左眼角受傷是否嚴重，修杰楷則比手勢表示：「沒事、沒事。」而王柏傑身上有多處擦挫傷，穿着的白色衫有明顯血漬，面對媒體拍攝驚訝反問：「你們怎麼知道？」並強調只是誤會一場。而出事前，王柏傑曾上載為修杰楷切蛋糕慶生的照片，誰知最後「浴血」K場。

王柏傑事後在社交網發聲，晒出疑似K場內的畫面，留言：「她生日還是要最開心，我們一起經歷了莫名其妙的事情。」而修杰楷的太太賈靜雯表示已坐飛機返台。

修杰楷