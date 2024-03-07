自細有個性易得罪人 Ian放低執着做暖男 靠打波減壓

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）趁飛英國開騷前，作最後衝刺為新歌宣傳，在電台訪問中直認性格執着易得罪人，但隨着碰釘多而學會釋放自己，而其減壓方法之一必定是打籃球，被粉絲在籃球場野生捕獲的他化身灌籃王，凡投球必入籃。

MIRROR將於3月12日起展開巡唱之旅，由倫敦站開始，再轉飛美國、加拿大、澳門、新加坡及吉隆坡等，而離港前，Ian作最後衝刺宣傳新歌《Lost At First Sight》，一日內做足3個電台錄音訪問。昨日有讀者爆料，指日前在西灣河室內運動場野生捕獲Ian偕友人打籃球，Ian完全沒有明星架子，見人就點頭微笑，身穿黑色背心及短褲的他，落場時表現進取，每次有球到手必射籃，且次次都成功入籃，可謂有姿勢有實際，贏得場邊觀賽者不少掌聲。

表演失誤 耿耿於懷 Ian在球場中攞晒彩，但他之前曾被傳性格太自我，令其在隊中受寵度不及兩大人氣王姜濤及Anson Lo，他在電台節目中亦直認太有個性：「細個時脾氣硬朗，都有啲年少輕狂，性格易得罪人，尤其啱啱入行時，未係好適應，每次表演失誤就耿耿於懷，不停諗點樣可以進步，搞到自己易鑽牛角尖又多憂慮。」

但他指經過5年在演藝圈的洗禮後，自知問題所在，已慢慢改善，明白凡事要顧及別人感受，學懂放下執着，他謂：「當我知道唔係所有問題都可以解決時，人開始愈嚟愈開朗。」不再封閉自己，成為暖男的他獲電台DJ蘭茜大讚：「茜Auntie突然感冒失聲，Ian非常體貼，立即講多啲嘢補位。」她又謂聽見他兒時會攬住婆婆睡覺，覺得他可愛如樹熊。

另外，隊友Tiger新歌《Alright》MV前晚登場，他特地剪短頭髮，愛車如命的他出動多架罕見車款自肥，當中還有燒車場口，為拯救愛車，不顧危險衝前撲火，畫面充滿電影感。