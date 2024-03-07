Tyson Yoshi見阿Sa變怕醜仔 祖兒爛桃花都要 只求有頭髮！

容祖兒與蔡卓妍前晚出席品牌活動，Tyson Yoshi見到偶像蔡卓妍已經夠緊張，加上被身穿背心的祖兒「夾擊」合照，身形健碩的他怕醜到耳仔都紅晒，相當搞笑！

天后容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、Tyson Yoshi、吳雨霏、廖子妤及盧慧敏等，前晚在尖沙咀出席活動，Tyson Yoshi看見阿Sa秒變怕醜「小粉絲」，與她及性感祖兒合照時，緊張得耳仔通紅，要調整心情才能Chok甫，相當搞笑，之後又把握機會與阿Sa自拍。

擇偶條件創新低 祖兒與阿Sa在現場狂傾偈，問是否很耐冇見？祖兒笑說：「前晚先見完，我哋幾時都咁多嘢講。」是否傾男仔經？阿Sa笑說：「呢樣最少講，乜都講，講買衫都可以講3個鐘。」祖兒笑言大家喜歡的男生不同：「我鍾意做運動、有胸肌嘅住家男，其實依家有頭髮就得，條線去到新低，但去到咁淡都未必有。」又自爆早前在社交網甫出玩具玫瑰花後，友人指點迷津叫她不要在家放假花，否則容易招來爛桃花，她自嘲：「假都好呀！連假都冇呀！所以冇理，照擺，可能今日飲多兩杯有呢！」

講到工作，祖兒表示今年將相隔3年多再推出廣東歌，7月到澳門開演唱會，明年重踏紅館開騷，又將與阿Sa及鍾欣潼（阿嬌）拍內地節目《因為是朋友呀2》，期待在香港、新加坡、馬來西亞取景。問到有甚麼嘉賓？阿Sa搞爛Gag說：「有關智斌，咁就有個嘉『斌』啦！」問為何不隨阿嬌到杜拜旅行，她們表示已去過，故沒有同行。