羅子溢床戲冇報備 王敏奕裸背施誘 鴛鴦共浴咀唔停

藝人王敏奕於新劇赤裸上陣，露出大玉背施誘，羅子溢被攻陷後，幻想與王敏奕鴛鴦共浴，兩人的激情戲碼即掀起熱話。而羅子溢亦相當大膽，事前沒有向太太楊茜堯備案，深信太太會理解。

無綫劇集《婚後事》高潮不斷，引起熱話，而前晚王敏奕與羅子溢更是「犧牲色相」﹗劇情交代子溢被裸背的王敏奕征服，但心裏仍放不下「太太」陳自瑤，結果情慾爆發，幻想與赤身當模特兒的王敏奕鴛鴦共浴，就連與陳自瑤行房時，都誤當對方是王敏奕。

雖然子溢今次飾演出軌男，仍獲不少網民力撐，甚至有人搞笑說：「如果小三係王敏奕，我都去啦！」其演技亦備受認可，粉絲們直言要推他登上視帝寶座，子溢開心回應：「入行20年終於獲得肯定與認同，即使最終攞唔到獎，我都當自己入咗門檻，多謝大家。」

拍攝時心無雜念 子溢還自爆吃了「豹子膽」，事前根本沒有向老婆楊茜堯備案：「如果我咁做，即係侮辱咗佢嘅專業，大家同行自然會明白，好似佢同張智霖（Chilam）拍《家族榮耀》都有激情戲，我仲同Chilam講話如果我係堯堯都會揀佢，Chilam讚我識貨！（咁太太有冇睇你前晚嘅演出？）佢開工，不過佢助手同我講佢睇咗《東網》報道，講笑叫我睇路，但堯堯返到屋企完全冇提過，心情亦同平日一樣，即係冇事啦！」

至於有網民質疑子溢拍攝時是否有生理反應，他回應：「我好清楚自己喺度工作，每次都會同對方傾得好清楚，埋位時要顧及嘅事情太多，唔會諗其他嘢。」