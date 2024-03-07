娛樂

廣瀨鈴山崎賢人「各行各路」

廣瀨鈴與山崎賢人各自去不同的時裝騷。（Getty Images圖片） 廣瀨鈴與山崎賢人各自去不同的時裝騷。（Getty Images圖片）
廣瀨鈴與山崎賢人各自去不同的時裝騷。（Getty Images圖片）
去年10月曾出席巴黎時裝周的日本女星廣瀨鈴，前日再度現身睇騷，穿上白色吊帶晚裝裙，夠晒仙氣。她的影星男友山崎賢人就出席另一場騷，與女友暫時分別。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc