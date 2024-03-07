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廣瀨鈴山崎賢人「各行各路」
廣瀨鈴與山崎賢人各自去不同的時裝騷。（Getty Images圖片）
去年10月曾出席巴黎時裝周的日本女星廣瀨鈴，前日再度現身睇騷，穿上白色吊帶晚裝裙，夠晒仙氣。她的影星男友山崎賢人就出席另一場騷，與女友暫時分別。
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