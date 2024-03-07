巴黎時裝周變《奧斯卡》熱身賽 愛瑪搵姬蒂加持 遇強敵冇偈傾

今屆《奧斯卡》大熱影后美國女星愛瑪史東（Emma Stone）前日以全白戰衣亮相巴黎時裝周，同場還有對手德國女星Sandra Huller，不過，兩人未有交流，反而愛瑪全程黐實前金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett），沾好運之餘，亦為即將舉行的奧斯卡頒獎禮造勢！

前日是巴黎時裝周舉行的最後一日，好戲在後頭，來自世界各地的名人紅星傾巢而出，其中一個時尚品牌更邀請到角逐今屆《奧斯卡》金像影后的美國女星愛瑪史東（Emma Stone）與「凱撒影后」德國女星Sandra Huller一同出席，愛瑪悉心打扮現身，甫出現即成全場焦點！而姬蒂就以藍色上衣加黑褲示人，不過就被傳媒踢爆她着舊衫，穿回去年出戰《奧斯卡》時的同一件衫，夠晒環保！她亦被影到再次沒有戴上婚戒，因而再度被傳與結婚多年的老公Andrew Upton婚變。

Lisa Jennie分頭睇騷 除有兩大金像影后同場之外，兩位前「邦女郎」賽多克斯（Lea Seydoux）、Ana de Armas亦有睇騷各展姿色，此外，同場還有BLACK PINK成員Lisa、日本男星木村拓哉的千金光希等。

至於同日另一個大型品牌時裝騷亦吸引大批名人紅星出席，包括以性感黑色吊帶裙亮相的BLACK PINK另一成員Jennie，她與同場的一眾女星包括西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）等爭妍鬥麗。而於時裝騷上更首播彭妮露與男神畢彼特（Brad Pitt）破天荒合作的黑白廣告短片，廣告向60年代法國經典愛情片《男歡女愛》（A Man and a Woman）致敬。除了Lisa及Jennie之外，韓國三大女子組合（G）I-DLE成員Minnie、IVE成員張元英及TWICE成員Momo都有齊齊現身另一品牌的時裝騷，三位女團成員難得碰頭，自然要合照留念。

今年《奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一早上舉行，大會早前宣布將提早一小時，即香港時間早上7時開始。而大會昨日亦公布頒獎嘉賓最後名單，新頒獎嘉賓名單中除了有過去的得主如賓京士利（Ben Kingsley）、莎莉菲特（Sally Field）、查理絲花朗（Charlize Theron）、基斯杜化華爾茲（Christoph Waltz）、添羅賓斯（Tim Robbins）及科華士韋德加（Forest Whitaker）等之外，亦有今屆獲提名最佳男女配角的「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、Emily Blunt和America Ferrera等任頒獎嘉賓，可謂星光熠熠！

愛瑪黐實姬蒂沾好運，但對方卻被踢爆翻着去年亮相奧斯卡的戰衣。

（Getty Images圖片） Sandra

（Getty Images圖片） Lisa（Getty Images圖片）