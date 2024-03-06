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龍門陣
沈雅潤搶先浸櫻花浴
模特兒出身的韓國普拉提導師沈雅潤，平時除了教班之外，亦不時抽空做Gym、行山及跑馬拉松，努力維持完美身材。雖然韓國的櫻花季要到3月底才開始，但一向喜愛分享靚相的沈雅潤，最近率先公開櫻花寫真，她大騷Big爆上圍，躺在撒滿櫻花花瓣的浴缸中，畫面唯美。
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