模特兒出身的韓國普拉提導師沈雅潤，平時除了教班之外，亦不時抽空做Gym、行山及跑馬拉松，努力維持完美身材。雖然韓國的櫻花季要到3月底才開始，但一向喜愛分享靚相的沈雅潤，最近率先公開櫻花寫真，她大騷Big爆上圍，躺在撒滿櫻花花瓣的浴缸中，畫面唯美。