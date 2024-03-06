活動現場極度混亂 韓韶禧黑面高呼「請安靜」 被轟耍大牌

韓國「最美小三」韓韶禧最近在法國巴黎出席品牌活動，期間她被拍到面露不悅，叫現場人士保持安靜，有網民即批評她耍大牌及疑似飲醉酒。事務所澄清當時現場情況混亂，韓韶禧只是為了活動可以順利進行才出言制止，強調並無惡意。

韓韶禧過往一向出名錫粉絲及親民，每次現身機場都會跟粉絲聊天及收禮物，未料近日卻傳出她參加活動時耍大牌。事緣她日前以代言人身份在巴黎參加珠寶品牌的20周年紀念活動，網上流傳她在派對現場受訪時的影片，期間她疑因現場太嘈吵而感到不耐煩，向在場人士高呼「麻煩安靜一點」，之後才面露笑容聆聽記者的問題。

醉酒失態有前科 片段流出後，有網民批評韓韶禧態度差，指無論對方是誰，她都不應該對人發脾氣，因她過往曾多次在社交網上載飲醉酒後躺在地上的照片，有網民懷疑她今次亦是因為飲醉酒而高聲呼喝在場人士。不過亦有人指出影片只得數秒，很難了解現場情況，不能以此斷定是韓韶禧對人無禮。另有網民幫忙解釋，指當時有人冒充記者闖入現場，更有人打爛玻璃杯，情況混亂，相信韓韶禧是忍無可忍，才會出現影片中的一幕。

事務所與韓媒通話時強調只是一場誤會：「當時派對現場有好多人聚集，令人擔心會發生事故，因為同時有韓國人和法國人，導致溝通上有困難。為了活動可以順利進行，工作人員都一起說『請保持安靜』，演員本人亦只是幫忙說了一句，並不是針對某個人說。」而韓韶禧日前已結束在巴黎的活動並返抵韓國。