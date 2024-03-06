暢所欲玄：龍年健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入龍年，除了注重養生，也可以配合方位加強健康運。

2024甲辰龍年的五黃災星飛臨正西，二黑病星則飛臨東南，兩星五行屬土，火又生土，因此今年正西及東南方一帶，避免放置紅色及黃色的物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

正西及東南方也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床的位置，最理想做法當然是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，也不用過於擔憂，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，克制病星。

在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，睡眠會較為安穩，有助增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向正西及東南方，今年不宜使用紅色或黃色的大門地氈，以免催旺病星，建議選擇放置淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及六個銅錢化解病氣，有助穩定家宅健康運。

堪輿學家麥玲玲師傅