郭偉亮封「AV專家」

藝人郭偉亮在無綫問答遊戲節目《HOME即是識》傳授「恤衫不皺」大法：「係Daddy教我嘅，唔想着恤衫皺，就要將成件恤衫攝喺底褲入面，穿過條底褲！」在終極回合搶答題中，他極速答中一條有關電視螢幕的問題，主持森美即揶揄他：「你對啲AV產品比較熟，唔係淨係AV！」他即怕醜仔上身，耍手擰頭否認。