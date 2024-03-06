娛樂

林奕匡喜迎「孖B」
歌手林奕匡早前應邀參加日本著名音樂頻道The First Take（TFT）的一鏡到底一次性錄音演出，演繹全新編曲的《高山低谷》。他早前宣布太太李靄璣懷孕，難掩將為人父的喜悅，笑說：「開Live前啱啱陪太太睇完醫生，BB又大咗好多，依家又有另一個BB TFT出世，的確係開心！」
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