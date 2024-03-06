李多慧宅女Look人人讚

韓國啦啦隊女神李多慧不時透過社交網派福利，日前就無預警連環賣大包，分享多張生活及工作花絮相，其中一張見她穿家居服坐在梳化玩手機，緊身褲下的一雙腿相當結實，瞬間引來網民留言：「深藏不露」、「好棒的臀！」她之後再加推工作花絮照，身穿短版馬甲背心的她露出小蠻腰，完美的沙漏身形再次獲網民激讚！