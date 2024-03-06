李芷晴復仇搶「峰」頭 馬德鐘選擇困難 最怕左右逢源

視帝馬德鐘在新劇周旋於兩女之間，他稱因不懂抉擇，所以現實生活中不想左右逢源。入行多年的他自言從未演過舞台劇，希望有機會挑戰自己，一嘗零NG的舞台劇滋味。

馬德鐘在無綫新劇《再見．枕邊人》周旋於新歡張曦雯與髮妻黃智雯之間，而現實生活中，他跟太太張筱蘭結婚逾30年，感情始終如一，他坦言若面對劇中同樣情況，也不懂得如何抉擇：「真係好難揀，所以唔好經歷呢啲事。（唔鍾意左右逢源？）係好難搞，我淨係演咋，開工都辛苦啦！」

有意挑戰舞台劇 他去年離開邵氏後，至今一直是自由身，表示再簽公司要看緣分：「要睇公司嘅方向同自己係咪一致。」雖然入行多年，但他對表演仍有團火，揚言只要牽涉到表演範疇都想試：「未演過舞台劇，如果有好劇本都想試。我以前唔係咁鍾意舞台劇，因為唔鍾意做重複嘅嘢，而且又要排練好耐，但未試過可以試吓，可能唔係想像中咁呢。（但冇得NG壓力好大？）壓力一定大，所以要排好多次，但係另一樣滿足感，因為現場即時有反應。」

另外，有份演《再》劇的小花李芷晴飾演陷入桃色醜聞的已婚名模，為了向張曦雯報復，利用社團頭目擄走對方，欲拍下「閃卡」！雖然出場不夠3分鐘，但她已成為全集焦點，皆因她以低胸西裝造型亮相，大騷傲人上圍。她坦言造型比想像中性感，拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡。早前曾傳出她因高調睇姜濤演唱會而被雪藏，相信現已雨過天青。