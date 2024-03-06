陳奕迅孖岑寧兒踎茶檔 盡顯歌神魅力

歌神陳奕迅（Eason）日前現身踎茶檔，與星二代歌手岑寧兒「撐枱腳」，見他們言談甚歡，有聊不完的話題。心情大靚的Eason離開時逐一向顧客道別，又為粉絲簽名，相當親民。

Eason生活低調貼地，喜愛光顧平民食店，不時被網民發現他踎茶記，帶挈茶檔成為熱門景點，吸引不少旅客前往朝聖，期望偶遇歌神。

日前，Eason再出沒茶記開餐，同行的星二代歌手岑寧兒與Eason在音樂上合作無間，曾合唱歌曲《一秒》，其表哥Jerald更是Eason的監製。有內地網民有幸偶遇Eason，不禁興奮高呼：「天啊！真的是Eason！本來只是想來打卡，昨天還在說要是在香港碰到Eason就踩狗屎運了，結果今天剛好這個點在這家碰上了，救命甚麼運氣啊！」該網民相當守規矩，只是遠距離拍照，未有上前求合照。片中見Eason戴上Cap帽、眼鏡及口罩，保持低調，不過被認出拍照亦毫不介意，埋單時更與老闆閒談，臨走時又向一眾食客道別，非常親民。

低調簽名冧粉絲 另一內地網民亦碰見Eason，更成功獲得其親筆簽名：「他坐在我們隔壁，隔壁呀，都懷疑是不是看錯了，控制住激動的心情，安靜地等他吃完飯準備走的時候，小聲地問了一句『能合照嗎？』他說不太好，這麼多人，就給我們簽名了這個，感覺可以吹一輩子了，包裏只有來的機票票根，簽名就更有意義了。」