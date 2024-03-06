中娛星動：阮經天新作票房大收 明道贏讚賞要求救！

台灣金馬影帝阮經天新片票房報捷，觀眾大讚他演技出色，卻紛紛跑到與他撞樣的藝人明道的社交平台留言點讚，令明道尷尬得公開向阮經天求救！

台灣金馬影帝阮經天時隔13年，再度演黑幫電影《周處除三害》。該片本月1日起在內地上映，上映僅3日，票房已突破9千萬元人民幣（約9,700萬港元），成績斐然。雖然票房大賣，但不少觀眾竟將主演阮經天認錯為另一位台灣藝人明道，紛紛在明道的社交平台留言讚他演技精湛！明道相當尷尬，在社交平台標示了阮經天，並發文：「我覺得我有必要解釋一下，小天怎麼辦，一直有人誇獎我《周處除三害》演得真好，你有辦法幫忙解釋一下嗎？」明道表示每次看到稱讚他的留言，都不知道如何解釋：「那個其實不是我演的！」

網民出招教認人 事實上，明道與阮經天已不是首次被指似樣，兩人當年同樣憑霸道總裁主題的偶像劇爆紅，由於形象相似，經常令觀眾感到混淆，甚至每當討論起圈中藝人的關係、撞樣話題時，他們必定榜上有名。不少網民討論「怎麼區分明道和阮經天」，有人就獻計：「看着黑壯一些，有點笨笨的是明道，瘦一些高一些，看着有點聰明的是阮經天！」、「阮經天是《命中注定我愛你》，明道是《王子變青蛙》」、「阮經天頭圓一點，明道頭方一些」、「長得壞一點的是阮經天，長得一臉好學生的是明道」。