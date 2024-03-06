娛圈單打：識得玩會好好玩 係禍係福自己揀

娛樂圈係是非之地，又點會風平浪靜吖。嗱，李龍基同女友王青霞的爺孫戀，一直係全城焦點，女友家陣還押在囚，李龍基一邊擺出不離不棄狀，另一邊則密密𢱑銀，月底的迷你演唱會加場兼加價，食正條水。即使惹來「樂壇風紀」甄妮譏刺為「扮豬食老虎」，基哥也一於少理。

花生當然唔好畀佢停。正當網民大讚薑係老的辣、基哥好識玩之際，忽然「鹹魚翻生」、重新有工開的吳浩康（Deep），亦係好識玩之人。眾所周知，Deep出道以來，女友如走馬燈轉個不停，同時負面新聞纏身，包括藏毒、醉酒鬧事以至打人，就算唱歌幾掂都救唔番。

2022年同郭思琳結婚並誕下一子，表面上好似安定下來，點知老婆失驚無神大爆老公半夜密會正妹，又話要分房瞓；去年底同合作20年的唱片公司結束賓主關係，外界都以為佢係咁先，詎料一個決定，旋即鯉魚翻身！佢宣布轉行做個「職安真漢子」地盤工人，仲有片有相為證，唔係玩玩吓！網民大讚佢能屈能伸，大表佩服，連帶形象都大大好轉！

都話呢行最重要形象同話題，Deep深諳箇中道理。正因為形象大改，最近頻頻有騷出，包括建造學院活動，仲喺海洋公園開迷你演唱會添！其自組樂隊Closer未來亦會有新發展，簡直係守得雲開見月明！

所以話啫，識唔識得玩非常重要，上述兩位都把握機會由禍轉福。反觀張致恒（Steven）就認真失敗，同老婆唔係鬧交就係呻窮，最近仲叫網民捐錢畀佢養家，又拒絕別人介紹工作，試問咁嘅德性，邊會有人睬佢？