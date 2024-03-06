楊茜堯10字真言加持 羅子溢心雄爭視帝：今次應該冇衰

羅子溢主演的無綫新劇贏得觀眾與前輩認同，最重要是老婆楊茜堯讚好，視后級的她更以「10字真言」鼓勵，令他信心大增，望挑戰視帝登頂！

《婚後事》演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲及羅天宇等昨日在將軍澳宣傳，劇集口碑不俗，主角羅子溢與陳自瑤的演出被讚令人眼前一亮，羅子溢透露老婆楊茜堯亦讚好：「同埋收到余安安、黃日華、張繼聰短訊鼓勵，真係好開心！10幾年嚟，第一次有角色受到觀眾及同行認同。」並透露因老婆一番話而信心大增：「佢拍緊劇，只係睇咗頭30分鐘，留低咗10字真言話『我知你點做，做得好，有機』，跟住就去咗瞓覺，佢係視后級都話得，我就有信心。以前唔敢問人有冇睇我啲劇，今次應該冇衰，所以周圍問人有冇睇。」

談到有機會挑戰視帝，他指若能夠與黎耀祥、陳豪等角逐已很開心，過往亦試過提名，希望再進一步。雖然口碑好，但首周收視最高只有17.3點，問會否失望？他說：「聽監製講，尋日最新收視已經升番好多。」陳自瑤亦收到歐陽震華夫婦及黃日華短訊支持，有留意觀眾留言，覺得劇集引起觀眾共鳴。另外，對於黎諾懿指若收視有25點便剝衫答謝觀眾，羅子溢笑說：「我帶珍珠（囡囡）出嚟，佢係我最寶貴嘅，太太都係。」陳自瑤則表示會分享未曝光的「好正」照片。

黎諾懿回味出浴戲 黎諾懿與賴慰玲的鴛鴦浴戲成為網上熱話，賴慰玲笑言朋友不停翻看，黎諾懿笑說：「我都有翻睇，佢側身嘅時候咩都睇唔到，得佢做到，所以係健康性感，唔係情慾性感。」對於劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》出現版權糾紛，監製林肯揚言早於2022年8月製作時已取得授權，希望與原唱者溝通。