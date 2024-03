阿嬌外遊返港 把脈驗喜？ 周揚青疑戀過皇甫 晒蜜照認「老婆」

未撇小豬 回應愛的呼喚

「周皇」的同性之愛在友儕間從未掩飾,有網民發現皇甫曾以舊網名「塞繆皇甫」發文及照片,疑向周揚青示愛,相中皇甫置身心心燈圈,手執鮮花並留言:「I Love You」。事隔幾年皇甫再分享相片並明言「同我的愛」,在16格的照片中可見周揚青的身影,似是兩人結伴旅行後,在網上記錄美好回憶。至於最「露骨」的洩蜜貼文在11年前發布,當年周揚青仍未與台灣舞王羅志祥(小豬)分手,皇甫連續三次向她表白高呼「I love you」,並以「老婆」稱呼她:「i love you my baby!and i hope this will never end i love you like i never loved before!you are my soul a butterfly that lights my dreams when i love you the all world become silent my life is so happy because of you my wife!我愛你這麼多,高興的是,你在我身邊。」面對皇甫的甜言蜜語,不怕惹劈腿之嫌的周揚青當時冧爆回應:「哈哈!我很高興我們仍然彼此相愛。」還癡纏地加上「我會永遠愛你」、「我永遠不會離開你」等字句。