BLACK PINK「追星族」再添一員 Lisa新加坡睇騷 孖Taylor變黐頭芒

美國流行天后Taylor Swift近日到新加坡舉行6場巡唱，除了吸引大批粉絲從四方八面前來捧場外，一眾明星亦有朝聖。繼新加坡天王林俊傑後，韓國女團BLACK PINK成員Lisa前日亦現身睇騷，更到後台與Taylor見面合照。

Lisa在工作人員陪同下入場，引起現場粉絲哄動，並不斷大叫其名字，她亦展露笑容向粉絲揮手，作全黑魚網打扮的她被粉絲影到在貴賓區與女友人雞啄唔斷。事後Lisa在社交網站公開照片，她除了雙手戴上Taylor的「友誼手鏈」外，還在完騷後與同行友人進入後台與Taylor見面合影，相中Taylor與Lisa攬頭攬頸，Friend到爆，Lisa留言：「喺The Eras Tour過得好開心！好出色嘅表演。」

Lisa的隊友Rose上月亦秘密赴日本東京睇Taylor開騷。而愛爾蘭男星Barry Keoghan前日亦被粉絲見到在當地睇騷，不過並非為Taylor而來，而是捧歌手女友Sabrina Carpenter場，Sabrina是Taylor今次巡唱的暖場表演嘉賓。在前晚的演唱會上，Taylor於「驚喜歌曲環節」透露即將推出的新碟將收錄第4首，亦是最後一首額外新歌《The Black Dog》，並即場獻唱及公開單曲封面。

歌迷砸重金朝聖 另外，新加坡是Taylor在東南亞巡唱的唯一一站，因此吸引大批來自馬來西亞、菲律賓等地的粉絲飛抵當地朝聖。有菲律賓女歌迷向傳媒自爆今次追星至少花了4.7萬港元，透露聯同其他17位粉絲組團一起飛到當地睇騷，單是VIP演唱會門票已花了逾5,811港元，她直言：「這是我為了看演唱會花費的最大一筆錢。我從來沒有真正為別人花過大錢，只為了Taylor Swift。」

不過，亦有一些外地歌迷為了睇騷而慳到盡，除了選搭廉航外，又住膠囊酒店。有台灣歌迷投訴指預訂的膠囊酒店床位，原本一晚住宿費為232至291港元，演唱會期間卻加價至582港元。此外，之前有傳新加坡政府為求令當地成為Taylor東南亞獨家開騷地點，共花了1,560萬至2,340萬港元「補貼」，據知有菲律賓議員對新加坡政府耍手段感不滿，認為有損新加坡與菲律賓的邦交。