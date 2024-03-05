暢所欲玄：旺餘氣

所謂：「木未燃而先煙，水過地猶濕」，即表示木材尚未正式燃燒時，先起煙才慢慢火光熊熊，地受水浸淫過的地方，水雖然退卻，地面有一段時間尚留有濕氣，要經過一會兒，地面才會乾透。此中之道理，便是事情之發生，是要有一個醞釀期，比如一粒種子要吸收了足夠養分才可破殼而出，慢慢茁壯成長，當一種事情完結，尚有一時間才會平復，如大地震後尚有不少餘震。

故此，2024年是九運的開始，其實九運火之氣，早在前兩、三年已到，君不見各國有戰火之亂、火災多、天氣特別酷熱便可知。而八運之氣並不是在甲辰年立春後便立刻消失，尚有餘氣留下，此謂之旺餘氣也，要經過三幾年才慢慢消退。

在三元九運上而言，能夠選擇當運樓宇而居，自然是最理想，如八運時居八運新樓、九運時居九運新樓、一運時居一運新樓，此種選運而居未必很多人有能力，大多時是跨運而居，即七運入住至八運，或可能延至九運尚居。所以，若運過後便必須要再調整一下風水，令其可繼續旺氣而居，簡單的便是在當運之方位催動。

玄學家伍立群