李亦喬焦慮爆煲 一度陷悔婚危機
「牛雜妹」李亦喬（Monnie）將於11月11日跟拍拖7年的男友拉埋天窗，近日她到婚紗店挑選婚紗及禮服。距離婚禮只有大半年時間，Monnie自言跟男友同樣是佛系心態，幸得一班好友為她操心及安排。不少情侶會在籌備婚禮期間鬧分歧，她慶幸另一半並非豬隊友：「佢好識做，佢知道要參與，但又唔可以講太多，畢竟我哋一齊7年，佢好知道我諗乜。」男友摸清Monnie個性，她亦對男友了解得一清二楚，笑言完全估中男友求婚套路：「有次見到求婚戒指盒放咗喺枱面，另一次佢嘅家人問佢隻戒指改成點，所以求婚嗰下我喊唔出，不過係好開心，佢好有心機去做，笨拙得嚟好可愛。」不過她有感求婚未夠驚喜，故要求男友再次向她求婚。
生B憂責任重大
Monnie坦言男友求婚後不久，她就患上婚前焦慮症：「我諗起結婚就喊，因為壓力大，以前只係簡單談戀愛，依家變咗要顧一頭家，由兩個人變成兩個家庭。（男友怕你悔婚？）佢都驚，不過我依家已經冇嘢。」除了身份改變，她亦擔心結婚會影響演藝工作：「覺得自己未試夠、未闖夠，我係咪要變煮飯婆，但男友好好，佢話我婚後都可以做自己想做嘅嘢。」至於生B計劃，她自言跟男友同樣喜歡小朋友，卻擔心責任大：「我決定交畀個天決定，有咗都係天賜嘅禮物。」
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