李亦喬焦慮爆煲 一度陷悔婚危機

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）將於11月11日跟拍拖7年的男友拉埋天窗，近日她到婚紗店挑選婚紗及禮服。距離婚禮只有大半年時間，Monnie自言跟男友同樣是佛系心態，幸得一班好友為她操心及安排。不少情侶會在籌備婚禮期間鬧分歧，她慶幸另一半並非豬隊友：「佢好識做，佢知道要參與，但又唔可以講太多，畢竟我哋一齊7年，佢好知道我諗乜。」男友摸清Monnie個性，她亦對男友了解得一清二楚，笑言完全估中男友求婚套路：「有次見到求婚戒指盒放咗喺枱面，另一次佢嘅家人問佢隻戒指改成點，所以求婚嗰下我喊唔出，不過係好開心，佢好有心機去做，笨拙得嚟好可愛。」不過她有感求婚未夠驚喜，故要求男友再次向她求婚。