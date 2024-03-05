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劉詩詩開鏡靚得尷尬

劉詩詩出席開鏡儀式。 劉詩詩出席開鏡儀式。
劉詩詩出席開鏡儀式。
內地女星劉詩詩與竇驍昨日於橫店出席古裝懸疑劇《掌心》開鏡儀式，今次是二人首次合作，劉詩詩以時裝現身，反而竇驍則以古裝造型示人，心情甚佳的他不時展露笑容，網民都讚他感覺穩重，不怒自威。至於劉詩詩甫現身即獲現場工作人員大讚很美，令她因感到尷尬而略為不知所措，只好點頭笑笑口答謝。
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