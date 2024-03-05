王心凌黑口黑臉吞白飯

「甜心教主」王心凌最近忙於巡演，近日趁住工作空檔到日本旅行，更分享在餐廳擺出厭世樣吃白飯的照片，表示：「超級餓的我終於到了和牛燒肉店，花了一些時間點餐和等待…滿心期待準備大快朵頤肉肉，卻只上了紅酒和白飯。」雖然她黑口黑臉，不過特寫鏡頭下，其無瑕美肌意外搶Fo，素顏的她氣息紅潤，保養得相當好。