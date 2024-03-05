中娛星動：事隔4年再擔正 歐陽娜娜陷虐戀 晒喊功洗劣評

歐陽娜娜的演藝事業在內地發展得有聲有色，不過2016年首度參與內地劇《是！尚先生》及2020年演出古裝劇《北靈少年志之大主宰》，因演技稚嫩遭受劣評，甚至被視為黑歷史。近日她演出古裝劇《永安夢》，飾演有「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄，喊戲再度成為話題。

第一集播出後，有網民笑稱：「沈甄一集哭3次，時硯一集就暈3次！」男主角徐正溪飾演「廷尉」陸時硯，形容角色是「刀子嘴豆腐心」：「陸時硯是一個有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有善良正義的心；他最特別的地方就是沈甄一哭，他就會感應到；而且把他所做的夢拼湊起來，就是一段完美的虐戀故事。」今次是娜娜相隔4年後再度主演的劇集，不少觀眾認為她演技明顯有進步，連場喊戲也難不到她，看來演技曾經惹爭議的她，有望憑新劇翻身。