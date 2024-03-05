蔚雨芯鍾意大象識怕醜

「魔鬼胸」蔚雨芯不時網派福利照，日前她分享多張真空上陣與大象的合照，表示：「最喜歡大象啦，地球上情商最高的動物之一，大象具有同理心和情感，像人類一樣可能害羞也內向，敏感又善良。」她以純白造型示人，胸前的綁帶設計令上圍春光若隱若現之餘，隨着她擺出不同甫士，飽滿的半球呼之欲出，宅男讚好！