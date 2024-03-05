獨家訪問：馬國明吸金養兩頭家 湯洛雯撇老公外遊

視帝馬國明榮升「愛妻號」，日前太太湯洛雯與家人到日本旅行，他就忙拍劇及登台搵真銀，笑言現時有兩頭家，要努力搵錢，老婆開心就最好。

無綫藝人湯洛雯（靚湯）去年底與馬國明拉埋天窗，新婚不久，近日她竟撇甩老公外遊，舉家去日本。她在社交網分享與父母及妹妹合拍的影片，並發文：「前一排病咗，好番之後同屋企人去咗個快閃旅行，四年啦，終於一家人去旅行，證明我唔係潑出去嘅水。」有網民好奇此行竟然不見馬國明蹤影，但亦有網民讚馬國明識做，賺錢給老婆與家人歎世界。

馬國明未有同行，當然是忙於工作，現正忙於拍攝邵氏新劇《執法者們》的他，日前百忙之中抽時間與丁子朗到馬來西亞出席品牌活動，現場有不少粉絲，相當墟冚。其中一名女粉絲表現激動，衝上前影相，馬國明被嚇一跳，一臉愕然，該粉絲被現場保安阻止，並需由其他工作人員安撫。提到愛妻與家人遊日本，馬國明因忙工作、拍劇兼登台，惟有之後才跟老婆去玩，他接受本報訪問時說：「係呀！老婆去咗旅行，佢開心就得，Happy Wife Happy Life嘛！我就要繼續努力搵錢，不過今次去馬來西亞做嘢都好開心、順利，但係時間好急趕，做完我就即刻搭飛機返香港開工，依家兩頭家，我自己同埋爹哋、媽咪，所以要再努力搵錢先得。」

丁子朗棄韓星造型 至於之前獲節目《亞洲超星團》帶挈有不少搵銀機會的丁子朗，曾坦言覺得韓星造型、化妝都不適合自己，日前他出席活動時，已將妝容調整至昔日的陽光男孩形象，獲不少網民讚賞！