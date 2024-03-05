中古鑽石首飾專門店 Diamond ICQ 回收鑽石 大小通吃

Diamond ICQ設有分店及陳列室（右圖）方便客人。

急需周轉用錢時，有沒有想過那些被遺忘在保險箱內的鑽石可以幫上忙？前度送贈的鑽戒、祖宗承傳的鑽石頸鏈、佩戴多年的過時鑽石耳環，或者細石等待Trade In換大石，這些名貴鑽飾與其被閒置，不如為它們尋找出路，鑽石回收是近年的大趨勢，全港唯一的中古鑽石首飾專門店，透過電話或網上問價、報價，現金到手，最快只需要半小時。

愛打扮的女士們家中閒置的鑽飾，數目分分鐘超乎想像，近年大眾的環保意識普及，繼名牌手袋和名牌腕錶後，鑽石回收同樣有價有市。Diamond ICQ是香港一間中古鑽石首飾專門店，從事鑽石批發逾30年，7年前開始發展零售市場，看到市場對回收鑽石服務的渴求，遂拓展專業回收鑽石服務，至今已成為行業中的龍頭。以往二手鑽石回收，多數透過大型國際性拍賣行、珠寶店及典押店，不過當中涉及的手續費、回收價、鑽石卡數及產品品牌等多種因素考慮，未必能達到賣家的預期。中古鑽石首飾專門店便成為新出路，負責人林先生表示：「呢度門檻不高，無論鑽石大小，有冇證書都可以估價，只要係天然鑽石就會收，白鑽、彩鑽、寶石，其他玉石如翡翠和珍珠都會收。客人如果有一批的鑽飾和大卡數的鑽石都無任歡迎。」

以「4C」作標準 二手鑽石回收只需要三個步驟，第一步：先上傳鑽戒的基本資料，例如照片和證書；第二步：獲得報價；第三步：預約到店交收。想賣鑽戒的客人將鑽石戒指帶到Diamond ICQ回收，店內有富經驗專家和精密的儀器去評估鑽石真假和級數，是否符合之前所提供的資料，如果相符就可以即刻過數，就算高達港幣一千萬元，亦可以馬上轉帳。

回收價一般會以「4C」作標準，即重量（Carat）、顏色（Color）、淨度（Clarity）及車工（Cut），回收專家在回收鑽石時，除了參考國際權威的Rapaport每周鑽石價格列表了解國際標準鑽石報價、市場供求、潮流趨勢之外，「4C」亦是影響估價的一大準則。很多人比較鑽石的價值，都會以卡數（重量）作衡量，但相近卡數的鑽石，可以有很大的分別，關鍵在於其他3C的差異。GIA鑽石等級區分為D（透明無色）到Z（淺黃色），D、E、F色是頂尖級別，價錢會較高，二手市場亦較受歡迎，能賣出好價錢。

至於淨度，鑽石中的瑕疵有些只在顯微鏡才看得到，如果買來日常穿戴，價格會較相宜。除了鑽石先天條件外，天然鑽石經後天切割打磨，若然切割比例過深或過淺，都直接影響價值。

國際權威性鑑定證明GIA和IGI證書，就可以清晰提供鑽石4C資料，亦可作為評估價值之參考，令鑽石估值更加準確和透明。

網址：www.diamondicq.com

Whatsapp聯絡熱線：66887759

店內有幫客人清潔鑽飾的服務，令鑽飾歷久常新。 美麗華廣場分店：

尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場2期L3樓362號舖 鑽石有價有市，更可套現應急。 陳列室：

尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈11樓01-02室