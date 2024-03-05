周家怡家人大過天 陳家樂獻聲被彈鐘

藝人陳家樂近年愛情事業兩得意，快將升呢做爸爸的他電影一套接一套，更有機會為電影唱主題曲，可惜最終被導演「彈鐘」否決。

由陳家樂、周家怡及恬妞等主演的英皇電影《出租家人》，透過多段缺失關係，帶出「愛要及時」的訊息。陳家樂笑言最初還以為《出》片是喜劇，看完劇本才知道是笑中有淚的溫情片。周家怡則指片中不同人物的關係也是現實社會的寫照，令她更加珍惜身邊人。

陳家樂笑指不同年紀的想法會有所不同：「一到30歲就突然覺得家人更重要，尤其係結咗婚，有自己嘅家庭，明白爸爸媽媽以前係幾辛苦去維繫一個家庭。」周家怡則自爆小時候經常說出令父母傷心的話，又不喜歡他們關心自己，現在回過頭自覺很叛逆：「依家會花更多時間陪佢哋，所以我堅持同佢哋一齊住，佢哋以前會講想我有個伴，擔心我將來老咗冇人照顧，近年都冇再提過，可能唔想畀壓力我。」

機緣巧合成就主題曲 周家怡亦提到有關《出》片主題曲的趣事，指由草蜢獻唱的主題曲《Framily》是無心插柳，陳家樂笑指導演曾叫他翻唱《浪子心聲》，但聽了幾句後即時Say no，自此一直找不到合適的主題曲。直至蔡一智看過電影，告知導演自己有一首很適合《出》片的歌，後來眾人一聽，驚覺這首歌簡直就是為電影度身訂造！