娛樂

楊茜堯「憔悴」有原因

視后楊茜堯近日復出拍攝無綫新劇《黑色月光》，日前被網民於啟德街頭捕獲，相中她以一身黑色套裝打扮站在一旁等埋位，髮型師及造型師正幫她梳理造型。照片曝光後，有人表示相中的楊茜堯有點憔悴和疲態，不過網民為她平反，指她只是配合劇情需要而化上較顯憔悴的妝容而已。
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