3月5日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月05日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊茜堯「憔悴」有原因
視后楊茜堯近日復出拍攝無綫新劇《黑色月光》，日前被網民於啟德街頭捕獲，相中她以一身黑色套裝打扮站在一旁等埋位，髮型師及造型師正幫她梳理造型。照片曝光後，有人表示相中的楊茜堯有點憔悴和疲態，不過網民為她平反，指她只是配合劇情需要而化上較顯憔悴的妝容而已。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240305-0305_00282_023/楊茜堯「憔悴」有原因
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc